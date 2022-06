Gollini si può fare, ma c’è distanza sulla formula. E l’Atalanta fatica a piazzare gli “esuberi” in porta

Il portiere di proprietà dell’Atalanta Pierluigi Gollini è ormai da tempo cercato dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Viola è effettivamente molto interessata e ci sono tutti i presupposti per la conclusione dell’affare, dato che il classe ’95 è in uscita dai nerazzurri. Le due società, tuttavia, non si intendono ancora sulla formula: la Fiorentina chiederebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre l’Atalanta concede solo un obbligo con cifra intorno ai 13 milioni di €.

E Gollini non è l’unico portiere che i bergamaschi dovrebbero vendere. Anche Marco Carnesecchi ha mercato (è cercato soprattutto dalla Lazio), ma le richieste dei Percassi, 18 milioni di €, sono molto distanti dalle offerte, che non superano i 12 milioni.