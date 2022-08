Gollini-Terracciano: chi difenderà la porta della Fiorentina?

La sfida in programma domani tra Fiorentina e Betis potrebbe dare molte risposte su quelle che saranno le gerarchie in casa viola, a cominciare dalla difesa dei pali. Il ballottaggio è tra Terracciano e Gollini, due portieri molto diversi tra loro.

Se il primo è stato una piacevole sorpresa durante la scorsa stagione, dato lo scarso rendimento di Dragowski, il secondo è arrivato durante questa finestra di mercato e deve conquistare la fiducia totale di Italiano. Gollini è fermo da un anno, dato che al Tottenham non ha trovato spazio, ma delle sue qualità non si discute: se la cava con i piedi, è reattivo, buon senso della posizione e in più di un’occasione con la maglia dell’Atalanta si è rivelato determinante. Inoltre vanta esperienza internazionale sia a livello di club che di nazionale, anche se non ha mai giocato.

Dall’altra parte Terracciano ha a suo favore la grande abilità nel gioco con i piedi oltre ad una tecnica di base che lo rendono un portiere affidabile. Forse però la Fiorentina ha cercato Gollini proprio perchè il numero 1 della Fiorentina non ha un curriculum all’altezza delle ambizioni europee dei Viola e soprattutto non è mai riuscito a risultare determinante per il risultato finale con i suoi interventi.

La decisione finale spetta a Italiano, che certamente sa di poter contare su due portieri affidabili in vista di una stagione ricca di impegni. La partita di domani però sa tanto di una chiara indicazione di chi riuscirà a difendere i pali della Fiorentina per la prossima stagione.