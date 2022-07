Gollini: “Tifosi viola, da me avrete sempre il 110%, onorerò al massimo questa maglia. L’Europa? Sono pronto”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il nuovo portiere gigliato Pierluigi Gollini. Queste le sue parole sul ritorno a Firenze: “Mi sento pronto per la Fiorentina. Sono ormai 5 anni che faccio l’Europa e l’importante per noi sarà andare avanti in più possibile. Firenze merita questi palcoscenici, questa squadra deve sempre giocare questi tornei. Dovremo essere bravi a fare una stagione che punta al massimo per tutti gli obiettivi, Dovrà essere difficile per tutti venire a giocare al Franchi, lo stadio dovrà essere una bolgia”

E ancora: “Una canzone per il mio ritorno alla Fiorentina? “Started from the Bottom” di Drake, si addice bene. Ringrazio i tifosi per l’affetto e l’accoglienza. Vi posso dire che da me avrete sempre il 110% di quello che posso dare. Rispetterò e onorerò questa maglia al massimo. Vi ripagherò sul campo. Forza Viola!”.