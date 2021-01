Gomez: Fiorentina in attesa di segnali di apertura. Una richiesta fuori da ogni parametro viola per Lasagna

In attacco, la Fiorentina ha sondato anche la disponibilità dell’Udinese a lasciar partire Lasagna, ma c’è stato il netto rifiuto da parte dei bianconeri a trattare, sotto forma di una richiesta economica fuori dai parametri del mercato viola.

Restando in attacco, La Nazione scriva resta impervia l’eventuale strada per arrivare a Gomez che in pratica sta facendo un braccio di ferro con l’Atalanta. Il club non ha intenzione di rafforzare una diretta concorrente per una qualificazione in Europa e quindi sarebbe disposta a cedere il Papu solo a queste condizioni. Il giocatore, però, vorrebbe continuare ad avere la vetrina europea, ma la sue intenzioni si scontrano, appunto, con quelle della società bergamasca. Potrebbe così aprirsi una pista estera per lui. La Fiorentina aspetta l’evoluzione della vicenda e possibili segnali di apertura.