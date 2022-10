Gondo: “Alla Fiorentina l’esperienza più bella che potessi fare. Sono cresciuto come uomo e come calciatore”

Vi ricordate di Cedric Gondo? L’ex giocatore della Primavera della Fiorentina oggi milita nell’Ascoli, e proprio ai canali ufficiali del club bianconero ha ricordato i suoi anni in maglia viola: “Quella vissuta a Firenze è stata l’esperienza più bella che un giovane potesse fare, mi ha dato tanto sia a livello umano sia come calciatore. Mi ricordo quel reality che andava in onda su MTV, un’esperienza totalmente nuova per un ragazzo che allora aveva quindici anni. Era una realtà che non avevo mai visto, uscivo di casa e le persone mi chiedevano la foto, ma ho sempre cercato di pensare soltanto al calcio”.