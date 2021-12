Gonzalez: “A Firenze mi sento a casa e mi diverto, al contrario della Germania. Mi hanno insegnato sempre a puntare in alto”

L’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, è stato intervistato dal sito ufficiale viola, dopo la partita. Una gara che lo ha visto protagonista: “Sto bene, sono molto contento di essere tornato a fare il titolare. E poi abbiamo vinto fuori casa, un successo che mancava da tempo. Abbiamo meritato di conquistare questi tre punti”.

Poi ha aggiunto: “E’ una Fiorentina forte, alla quale le piace vincere, anche se, come dicevo prima, fuori casa avevamo avuto qualche problema. Speriamo di proseguire questo cammino che è molto bello. E proseguiamo a lavorare per migliorare e dimostriamo di poter essere protagonisti”.

Gonzalez è stato il migliore in campo: “Ho partecipato a tutt’e tre i gol e sono molto contento perché non giocavo da tempo. Mi manca segnare, ma ho fatto un assist. A Firenze mi sento a casa, questo mi dà molta sicurezza e fiducia. In Germania invece non sono stato bene. Non mi divertivo sul campo, non mi divertivo nel resto del giorno. Mi piace divertirvi quando sono sul terreno di gioco”.

Infine sulle prospettive della squadra: “Sempre mantenere i piedi per terra, perché il campionato è lungo, ma sempre anche puntare in alto, questo è quello che mi hanno insegnato. Sono un ragazzo al quale piace vincere, vedremo quello che succederà da qui alla fine del torneo”.