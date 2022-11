Gonzalez ci riprova. Un “problemino” per Jovic

Ritmo davvero incalzante di gioco in questa fase della stagione. La Fiorentina sarà nuovamente in campo mercoledì prossimo contro la Salernitana per un nuovo turno di campionato.

Luka Jovic non è al meglio. Così come detto dal tecnico Italiano ieri “aveva un problemino tra il ginocchio ed il polpaccio a fine rifinitura”. Salvo sorprese però sarà presente nel match infrasettimanale.

Intanto Nicolas Gonzalez ci riprova. Ha già tentato di far parte della comitiva partita per Genova, ma non è stato inserito tra i convocati nonostante il suo rientro in gruppo alla vigilia della partenza.