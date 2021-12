Gonzalez: “Con Vlahovic siamo amici anche fuori dal campo, è un animale. I tifosi della Fiorentina sono motivanti”

Alla vigilia del match con il Bologna, l’argentino Nico Gonzalez ha parlato un po’ di se stesso e di Vlahovic al canale ufficiale della Serie A:

“Mi considero un calciatore aggressivo. Vivo i 90 minuti al 100%. I tifosi viola sono motivanti e cerco sempre di mostrare quello di cui sono capace. Mi piace molto palleggiare e giocare 1 contro 1, non importa se non ne esco sempre vincitore. Questo è importante per i miei compagni che hanno così più spazio per muoversi. Vlahovic? Un animale, tutti lo vogliono nella propria squadra oggi. Dusan è un ragazzo molto calmo e siamo amici sia dentro che fuori dal campo. Si merita tutto il buono che gli sta accadendo. Batistuta? Ha fatto la storia a Firenze. Io e Quarta vogliamo dare una bella immagine dell’Argentina, ma per farlo dobbiamo continuare a lavorare. Sono certo che la strada è quella giusta ma non dobbiamo essere troppo sicuri di noi stessi”.

Affrontare Dominguez domenica? “Mi piace affrontarlo da avversario, è un grande amico e siamo stati anche compagni di stanza in Nazionale. Sarà una gara speciale, per me è come un fratello, ma in campo non ci sarà spazio per l’amicizia. Non vedo l’ora di giocare evincere contro di lui, voglio farlo soffrire un po’, se lo merita. Il Bologna è una squadra forte e dura da affrontare. Ce la metteremo tutta per prendere i 3 punti”.