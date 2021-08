Gonzalez: “Contento di essere alla Fiorentina, è ciò che volevo. Voglio dimostrare fin da subito le mie qualità”

Il nuovo giocatore della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, si è raccontato ai canali ufficiali del club viola: “Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura. Ho molta voglia di giocare per questo club, conoscere i nuovi compagni di squadra e rappresentare la Fiorentina. È una cosa che mi entusiasma e quella che desideravo. Adesso sono qui e proverò a sfruttare al massimo questa opportunità per dimostrare il mio valore. Voglio dimostrare fin da subito a tutti quello che so fare. Dopo la Copa America avevo bisogno di stare un po’ con i miei affetti, ma adesso ho molta voglia di iniziare e di fare bene con la maglia viola”.