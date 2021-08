Gonzalez: “Devo ringraziare Commisso per avermi portato a Firenze. Qui sarò felice, ho tante ambizioni”

Al termine della sua conferenza stampa di presentazione il giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez ha risposto alle domande dei tifosi sui social: “Ho scelto il numero 22 perché mi piace, e poi in Argentina rappresenta il pazzo. Lo avevo anche allo Stoccarda, appena ho visto che era libero l’ho scelto senza pensarci due volte. Ambizione? Ne ho davvero tanta, come dicevo prima lavoro quotidianamente per dare il massimo e aiutare la squadra ad arrivare in alto in classifica. Credo che il nostro sia un gruppo fantastico”.

E poi ha aggiunto: “Commisso? Mi ha ringraziato, ma in realtà sono io che devo ringraziare lui per avermi portato in questa città dove sono sicuro che sarò felice. Il presidente mi ha chiesto anche cosa ne pensassi di Firenze, ma in realtà tra quarantena e allenamenti non ho ancora avuto modo di visitarla. Lo farò presto. Il mio rapporto con Pezzella e Quarta? Mi trovo benissimo con entrambi, anche se essendo difensori a volte mi danno qualche calcione (ride, ndr)”.