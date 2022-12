Gonzalez di ritorno a Firenze, il comunicato erroneo della Fiorentina. Squadra in partenza per la Romania

Il ritorno di Nico Gonzalez a Firenze è vicino. Il giocatore oggi seguirà la sua Argentina in patria, domani prenderà il volo d’oltreoceano in direzione Italia e domenica sarà a Firenze per poi iniziare da lunedì il lavoro differenziato al centro sportivo. Un percorso studiato per non perdersi in tv la sfida dell’Albiceleste contro l’Olanda e poi immergersi nel recupero dall’infortunio che gli ha impedito di essere protagonista in Qatar.

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio In un primo momento, attraverso un comunicato, la Fiorentina aveva fatto erroneamente sapere che Gonzalez sarebbe tornato in città il 6 dicembre, tanto che di comune accordo con la società, il rientro è slittato di qualche giorno per permettere all’attaccante di trascorrere alcuni giorni di vacanza, per effetto della settimana di lavoro del post infortunio a Firenze. Ora il tempo libero sta finendo e da lunedì inizierà la sua rincorsa per recuperare dal problema fisico e mettersi al più presto al servizio di Vincenzo Italiano che lo sta aspettando per inserirlo negli schemi. Sarà rivalutata la situazione dell’infortunio (lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra) e da gennaio sarà chiamato ad essere l’uomo in più. Dovrà essere il mese del suo rilancio.

Intanto questa mattina la Fiorentina si allenerà alle 11 e dopo pranzo partirà per la Romania dove affronterà Borussia Dortmund e Rapid Bucarest nell’International Cup. Le gare si svolgeranno a cominciare dalle 12, ora italiana. Un triangolare interessante in cui spicca la sfida alla formazione allenata dall’ex Adrian Mutu. La prima gara non coinvolgerà la Fiorentina che invece giocherà contro i tedeschi alle 13.30 per poi concludere alle 15 con il Rapid Bucarest. Un test sicuramente molto più attendibile rispetto a quello con l’Always Ready, i boliviani che sono stati travolti mercoledì scorso allo stadio Artemio Franchi. Domani sera i viola saranno nuovamente in città e domenica avranno un giorno libero.