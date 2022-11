Gonzalez e Cabral, addio alla Fiorentina? Non ci scommettete sopra, anzi…

Quello di Nicolas Gonzalez è il caso della stagione della Fiorentina, mentre Arthur Cabral è un giocatore che la società viola sta attendendo ormai da un anno. Possibile che con loro possa esserci una separazione a gennaio?

Nonostante le premesse fatte, diciamo subito che sono praticamente nulle le possibilità che l’argentino e il brasiliano lascino il club in questo momento. Nico è l’acquisto record della storia viola (23 milioni più bonus di 4 versati allo Stoccarda). Deve i risolvere i propri problemi con Italiano e la dirigenza ma ha un valore a bilancio ancora elevato. Ragion per cui è difficile, per non dire impossibile che ci possa essere una squadra disposta ad investire tanto su di lui.

Cabral invece deve dare prova di poter trovare la via del gol con continuità e in più deve superare la concorrenza di Jovic, visto che Italiano ha dato prova di non credere moltissimo alla loro convivenza, se non in casi eccezionali.