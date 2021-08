Gonzalez e gli argentini: Il vaccino in Italia. Pulgar, Castrovilli e Kouame hanno già dato

La Fiorentina vuol mantenere il cento per cento di giocatori e membri dello staff già vaccinati. In questo senso possiamo dire che la strada segnata è quella giusta.

Pulgar ha già fatto tutto in patria, Castrovilli ha adempiuto a questo passaggio con la nazionale italiana e anche Kouame ha fatto lo stesso prima di partire con la Costa d’Avorio alla volta dei giochi olimpici di Tokyo.

In sostanza all’appello mancano solo i tre argentini di casa viola: Gonzalez, Martinez Quarta e Pezzella. Per tutt’e tre la vaccinazione sarà fatta a Firenze, non appena terminata la loro quarantena.