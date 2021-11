Gonzalez: “E’ incredibile, non capisco come posso essere ancora positivo dopo 18 giorni. Dovrò svolgere alcuni esami a Roma”

L’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, direttamente dalla propria dimora, ha rilasciato una breve intervista a ESPN: “E’ incredibile, non capisco come sia possibile, sono diciotto giorni che sono positivo al Covid.

Poi ha proseguito: “Spero di essere presto negativo, poi dovrò svolgere nuovi esami medici specifici a Roma per tornare all’attività sportiva. Mi dispiace molto non poter partecipare anche alle gare con le mia nazionale, lavoro anche per quello. Mi sento parte del gruppo della Nazionale Argentina”.