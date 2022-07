Gonzalez e quel dettaglio da affinare in vista della prossima stagione

Sei assist e sette gol nel primo campionato di Serie A. Numeri non da poco quelli messi a segno dall’esterno d’attacco della Fiorentina Nicolas Gonzalez, che specialmente nell’ultima parte di stagione ha fatto il bello e cattivo tempo con i suoi centri dal dischetto e su azione. Il giocatore argentino è stato anche il primo in classifica Fiorentina per tiri effettuati, a testimonianza di quanto può essere potenzialmente ancora più efficace sul fronte offensivo. E, dati alla mano, appare chiaro che il giocatore viola potenzialmente può fare molto di più sul piano realizzativo. Per Gonzalez il ritiro di Moena potrà essere infatti l’occasione adeguata per crescere ulteriormente e divenire più incisivo che mai in area, proseguendo così sulla scia del finale di campionato.

Dopotutto la mancanza di cinismo e concretezza, come affermato più volte dallo stesso tecnico gigliato Vincenzo Italiano, sono dettagli da correggere per poter indirizzare le partite a proprio favore. Rendere letale sottoporta il giocatore che più di tutti va alla conclusione rappresenterebbe un vantaggio più che considerevole. Naturalmente i gol sono e saranno di competenza anche di altri elementi del reparto offensivo, come ad esempio Cabral e lo stesso Jovic che sembra sempre più vicino a vestire la maglia viola. Ma per restare competitivi su ogni fronte serve sbloccare le partite e andare a segno più spesso.

Gonzalez è chiamato quindi ad affinare la mira in vista della prossima impegnativa stagione, in modo da divenire, grazie alla sua velocità e tecnica, un giocatore completo e sempre più importante per la Fiorentina.