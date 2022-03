Gonzalez e quell’episodio da esorcizzare a tutti i costi

La partita con l’Inter, quella dell’andata, era cominciata nel migliore dei modi per la Fiorentina. Il primo tempo della squadra di Italiano contro i nerazzurri è stato probabilmente il migliore giocato in questa stagione.

Nicolas Gonzalez è stato uno dei protagonisti in quel match…però in negativo. Nel corso del secondo tempo si è reso protagonista di una sceneggiata con l’arbitro Fabbri che lo ha portato ad essere espulso. Per carità, di ragioni per protestare ne aveva il giocatore viola, perché era stato letteralmente placcato a centrocampo da un avversario, il quale l’ha fatta franca senza nemmeno rimediare un’ammonizione. Ma le sue esclamazioni e l’applauso successivo sono stati davvero di troppo. In quel preciso momento sono venute meno le possibilità dei gigliati di poter rimontare lo svantaggio.

Un episodio negativo, il peggiore della sua stagione, che adesso Nico deve esorcizzare a tutti i costi.