Gonzalez e quell’incontro con un medico argentino dopo Fiorentina-Inter…

La notizia era nell’aria da settimane ma ci ha pensato il ct dell’Argentina Scaloni a renderla ufficiale con un video pubblicato sui social dell’Afa: anche Nico Gonzalez farà parte della spedizione dei 26 che prenderanno parte ai Mondiali in Qatar.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, nulla di sorprendente in casa viola visto che da tempo, nonostante le precarie condizioni, l’esterno era certo di rientrare nella lista. Fin da quando, cioè, un medico della Selección era venuto in missione a Firenze per accertarsi dello stato fisico di Nico, alla luce del problema accusato nei primi minuti di Fiorentina-Inter.