Gonzalez e Sottil ancora non ci siamo nemmeno vicini. Italiano fa la conta e le valutazioni

Tanti davvero i calciatori della Fiorentina che non hanno preso parte alla gara amichevole contro il Bastia.

Oggi Italiano li ritroverà al centro sportivo. Kouame lamenta mal di schiena, Venuti sta recuperando dopo i problemi muscolari accusati nella partita di due settimane fa ad Arezzo. Maleh e Terzic sono rimasti a Firenze a causa influenza.

Gonzalez e Sottil non sono ancora recuperabili, ma a parte loro il tecnico siciliano farà un po’ di valutazioni con lo staff medico sugli altri, per capire chi potrà essere a disposizione per la nuova amichevole contro il Monaco di sabato. E poi, come avete potuto già leggere a parte, potrebbe esserci uno spazio per Castrovilli in questo match.