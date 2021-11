Gonzalez, è una vera lotta contro il tempo. Presenza con il Milan a forte rischio: Ecco il perché

La notizia è arrivata ieri: Nicolas Gonzalez non partirà per il Sudamerica dove avrebbe dovuto giocare con la nazionale argentina. L’attaccante della Fiorentina è ancora alle prese con la positività al Covid.

Martedì prossimo terminerà il suo isolamento in casa, ma fin quando non sarà negativo non potrà riprendere ad allenarsi. Non solo, Gonzalez dovrà rifare le visite mediche per ottenere l’idoneità prima di scendere nuovamente in campo.

Con tutte queste premesse si capisce che la sua presenza contro il Milan, partita che si giocherà il 20 novembre, è a forte rischio. Sta cominciando una vera lotta contro il tempo per avere a disposizione l’ex Stoccarda.