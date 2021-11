Gonzalez, ennesimo tampone: I quindici giorni che rischiano di cambiargli la stagione

Mentre Pulgar, pur essendo infortunato, ha risposto lo stesso alla convocazione del Cile, un altro giocatore della Fiorentina, l’attaccante Gonzalez, è rimasto a Firenze.

Questo perché l’argentino risulta ancora positivo al Covid-19. Ieri l’esterno offensivo ha effettuato l’ennesimo tampone, oggi si conoscerà il risultato: qualora la società non dicesse niente in merito, sarebbe implicito il fatto che ancora non si è negativizzato.

Gonzalez è risultato positivo alla vigilia della partita contro la Lazio, il 26 ottobre scorso per l’esattezza, e ha saltato il match di Roma e anche quelli successivi con Spezia e Juventus. Quindici giorni che rischiano di cambiare la stagione di questo ragazzo che si era presentato benissimo nel nostro campionato e che ha già messo a segno tre reti (due in Serie A e una in Coppa Italia).