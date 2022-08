Gonzalez fa tirare un sospiro di sollievo alla Fiorentina

A meno di sette giorni dall’esordio in campionato, c’è una buona notizia per la Fiorentina: le condizioni di Nico Gonzalez non preoccupano i viola.

L’attaccante argentino aveva accusato un fastidio all’anca nell’amichevole giocata contro il Qatar e nell’azione che ha portato al secondo gol il Betis Siviglia, quel problema si è riacutizzato, costringendolo ad uscire dal campo.

L’ex Stoccarda verrà valutato dallo staff medico viola in questi giorni ma la sua presenza contro la Cremonese non dovrebbe essere a rischio. Una presenza importante la sua, perché Gonzalez ha fatto vedere nel corso di questo precampionato di essere già brillante dal punto di vista atletico, oltre che essere uno degli elementi maggiormente dotati da quello tecnico.