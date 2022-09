Gonzalez: “Felice di tornare a giocare e per questa importante vittoria”

Ritorno in campo con il botto per Nicolas Gonzalez. L’attaccante della Fiorentina che non scendeva in campo ormai da diverse gare, è entrato sul terreno di gioco contro il Verona nella fase finale del match e ha chiuso l’incontro, siglando la rete del 2-0.

Una bella emozione per lui che ha condiviso con tutti i tifosi viola, scrivendo su Instagram: “Felice di tornare a giocare e di questa importante vittoria”.

Una presenza la sua, molto importante per la squadra, come ha sottolineato anche il vice allenatore viola, Daniel Niccolini al termine del match.