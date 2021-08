Gonzalez: “Ho parlato con Pezzella e Quarta prima di firmare con la Fiorentina. Ai tifosi dico che…”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Fiorentina, Nicolas Gonzalez ha parlato anche di altri temi.

Ecco le sue dichiarazioni: “Ho parlato molto con German (Pezzella, ndr) e Lucas (Martinez Quarta, ndr), anche prima di firmare il contratto. Mi hanno detto come e dove sarei potuto andare a vivere e a giocare. Sono pronto per portare in alto la Fiorentina. Non conosco Firenze, non ci sono mai stato: adesso me la godrò giorno dopo giorno. Capisco l’italiano, anche se per ora non lo so parlare bene: in due-tre mesi di studio, penso di poterlo parlare bene. Cosa dico ai tifosi? Che in campo darò tutto e che se non giocherò sosterrò i miei compagni dalla panchina. Voglio che la Fiorentina arrivi in alto”.