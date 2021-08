Gonzalez: “Ho scelto la Fiorentina perché mi cercava da tanto tempo e perché è un grande club. Siamo una bella squadra”. VIDEO FN

Il nuovo acquisto della Fiorentina Nicolas Gonzalez ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione: “Non sento la pressione di essere l’acquisto più oneroso della storia viola. Proverò a dare il massimo sempre per aiutare la Fiorentina ad arrivare il più in alto possibile in classifica. Il mio prossimo sogno sportivo? Lo è già stato vincere la Copa America con l’Argentina. Ora che sono in Italia non voglio guardare troppo avanti, ma lavorare giorno per giorno senza fare il passo più lungo della gamba. Con la Fiorentina ho già giocato due amichevoli, siamo una bella squadra”.

E poi ha aggiunto: “Cosa mi ha spinto a scegliere la Fiorentina? In primis il fatto che mi cerca da tanto tempo, ho sentito la società molto vicina. E’ un grande club, un posto dove la gente vorrebbe sempre venire. Ora non resta che aspettare l’inizio del campionato per dimostrare il mio lavoro. Il mio ruolo? Io sono felice di giocare a calcio a prescindere dalla posizione in cui vengo schierato. Ho giocato quasi sempre come ala sinistra, ma mi piace anche accentrarmi e puntare la porta per cui darà il massimo in qualunque ruolo il mister mi metterà”.