Gonzalez, i pericoli vengono (quasi) tutti da parte sua. Milenkovic puntuale come un orologio svizzero e la Fiorentina rimonta al volo sul treno giusto

La Fiorentina rimonta al volo sul treno per l’Europa. I viola sono nello stesso scompartimento con Lazio, Atalanta e Roma, battuta al Franchi con una prestazione senza se e senza ma.

Ai giallorossi sono state lasciate un paio di mezze occasioni: una punizione di Pellegrini parata da Terracciano, un bel colpo di testa di Abraham finito a lato. Per il resto solo Fiorentina in campo. E a chi giudica generoso il rigore dato su Gonzalez, ricordo quello assai più vistoso non dato sullo stesso giocatore.

Milenkovic – 7,5 – Puntuale come un orologio svizzero anzi, serbo. Non lascia spazio all’avversario, chiunque sia.

Gonzalez – 7,5 – Si procura un rigore dubbio ed uno palese: gli concedono il primo che calcia alla perfezione. I pericoli per la Roma arrivano quasi tutti da parte sua.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 7 – Sfrutta la stanchezza della Roma mettendo in campo una Fiorentina gagliarda. Il rigore e il raddoppio lo aiutano a gestire una gara praticamente senza panchina. Autostima ricaricata per il rush finale.