Gonzalez il tuttofare che vuole ripartire da dove aveva finito: e se ci fosse un rigore…

Un’indicazione più chiara e precisa delle aspettative, Vincenzo Italiano l’ha data sulla gerarchia dei rigoristi: l’indiziato numero uno è Nico Gonzalez, che aveva chiuso la scorsa stagione segnandone tre di fila nelle ultime tre giornate. L’ultimo proprio nel recupero della gara conclusiva, a sancire la qualificazione in Conference League. La Gazzetta dello Sport lo celebra però anche per le sue altre doti, dai dribbling alle occasioni create fino ai gol segnati che alla fine furono 8 (1 in Coppa Italia), un dato comunque da migliorare soprattutto al netto dei tiri dal dischetto.