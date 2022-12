Terza Coppa del Mondo quella vinta oggi dall’Argentina, con la presenza ai margini anche dei due viola Martinez Quarta e Nico Gonzalez. L’attaccante della Fiorentina era presente anche in veste di componente del gruppo originario dei convocati ed è sceso in campo per festeggiare con i compagni a fine gara. Scatenato in alcune fasi dei festeggiamenti, a cavallo della traversa di una porta del Luisail Stadium:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nico Gonzalez (@nicoigonzalez)