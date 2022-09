Gonzalez in Nazionale, ma più che altro per fare gruppo. Scaloni è prudente con lui

L’attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez si trova in questo momento con la Nazionale argentina. Dopo il fulmineo rientro contro il Verona, in cui sono bastati poco più di 20 minuti per ritrovare il gol, Scaloni ha deciso di portarlo con sé in queste due settimane, dove l’Albiceleste ha già giocato un’amichevole contro l’Honduras e ne disputerà un’altra contro la Giamaica.

Il CT argentino, comunque, si dimostra molto prudente con il numero 22 viola. Va detto che nell’amichevole giocata ieri e vinta 3-0, Gonzalez non era neanche in panchina, evidentemente in via precauzionale. Non è ancora al top e Scaloni lo sa bene, ma la sua presenza è molto importante: in vista del Mondiale, stare con il gruppo squadra è indispensabile.