Gonzalez: “Mi aveva cercato un club inglese, ma non sarei stato felice come a Firenze. Burdisso, Pezzella e Quarta mi hanno aiutato a scegliere la maglia viola”. VIDEO FN

Il giocatore della Fiorentina Nicolas Gonzalez, durante la conferenza stampa di presentazione, è tornato sui motivi che l’hanno spinto a scegliere la maglia viola: “Burdisso, Pezzella e Martinez Quarta hanno influito molto sulla mia decisione, mi hanno dato la spinta decisiva per sposare la causa della Fiorentina. Avevo ricevuto una proposta anche dall’Inghilterra, perché ho sentito che lì non sarei stato felice come a Firenze“.

E poi ha aggiunto: “Il mio passato? E’ stato difficile passare dall’Argentina alla Germania, il calcio europeo è molto diverso e io non ero all’altezza dal punto di vista fisico. Alla fine però l’esperienza allo Stoccarda mi ha aiutato a crescere e a godermi la mia carriera. Italiano? Quando ci alleniamo sento di poter fare tutto ciò che mi chiede il mister, anche con una certa libertà. Sono davvero fiducioso e non vedo l’ora che arrivi la prima partita per impressionare sia il mister che i tifosi e i giornalisti”.