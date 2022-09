Gonzalez migliora, ma ad Italiano mancano i centrali titolari. Ancora problemi per Duncan

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, deve fare i conti con le notizie che arrivano dall’infermeria in vista della prossima sfida di Conference League contro l’RFS Riga.

Nicolas Gonzalez è rimasto in panchina contro la Juventus, perché reduce da un fastidio al tallone ma si è allenato alla ripresa con i compagni ed è in miglioramento.

Nikola Milenkovic sicuramente non ci sarà, è di ieri sera il report medico che ha fatto chiarimento sulle sue condizioni fisiche a seguito dell’infortunio riportato sabato. Anche l’altro centrale titolare, Igor non è disponibile per la Coppa causa squalifica.

Infine Alfred Duncan è alle prese con un infortunio muscolare che lo sta condizionando da diversi giorni e anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato quindi probabilmente salterà anche il prossimo match.