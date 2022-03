Gonzalez non si riposa mai, Martinez quarta ritrova il campo. Torreira pone fine al sogno Mondiale di Pulgar

Nella nottata si sono disputate cinque partite valide per la qualificazione al Mondiale in Qatar delle Nazionali sudamericane. Quasi ottanta minuti in campo per Nico Gonzalez, partito dal 1’ nell’undici titolare della sua Argentina contro l’Ecuador. 90 minuti per il difensore viola Martinez Quarta, che ultimamente ha perso il posto a Firenze e ritrova così il campo. La partita è terminata 1-1: l’Albiceleste, in vantaggio con il gol al 24’ dell’ex obiettivo viola Julian Alvarez, si è fatta raggiungere dal rigore di Valencia nei minuti di recupero.

Spazio anche per Lucas Torreira, che con il suo Uruguay ha posto fine alla rincorsa del Cile di Pulgar verso il Qatar. 0-2 il risultato finale della gara, con le reti di Suarez e Valverde nel finale di partita. Il centrocampista della Fiorentina, partito dal 1’, è rimasto in campo fino al 74’.