Gonzalez, quel ‘napoletano’ che gioca nella Fiorentina e sfida tutti gli esterni di Spalletti

Un paragone comunque onorevole quello disegnato da La Nazione per Nico Gonzalez, associato come caratteristiche ai tanti esterni che giocano invece nel Napoli: da Insigne a Politano ma anche Lozano. “Guizzante, combattivo, spiritato”, i tre aggettivi che rendono l’idea di quanto la Fiorentina si appoggi su di lui per trovare imprevedibilità. Doti che poi il club viola ha cercato di pescare anche altrove sul mercato, fin qui con risultati alterni: l’obiettivo sarebbe invece proprio quello di creare un reparto molto simile a quello del Napoli di oggi.