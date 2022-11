Gonzalez reagisce ai ‘cazzottoni’…con il silenzio. Ma un messaggio arriva anche dall’altra sponda: Nico non lascerà la Fiorentina

Prima con Barone, poi con Italiano. La Fiorentina ha recapitato il proprio messaggio a Gonzalez prima che partisse per il Qatar e non è stato un messaggio propriamente carino e dai toni morbidi. “Aveva la testa al Mondiale e non sulla squadra” questo è il concetto espresso da entrambi e che possiamo riassumere così.

Una risposta dall’altra parte non è arrivata. L’entourage del giocatore ha preferito restare in silenzio, piuttosto che ribattere alle accuse. Però un messaggio arriva con chiarezza anche dall’altra sponda del fiume: Nico non sta pensando di lasciare la Fiorentina.

E allora le diplomazie, a tempo dovuto, dovranno mettersi intorno ad un tavolo (o intorno a un telefono, o davanti ad un dispositivo elettronico) per ricucire questa frattura, che indubbiamente c’è stata. A tempo dovuto sarà al termine di questo Mondiale di cui tutti ne avremmo fatto volentieri a meno in questo momento della stagione, perché ha creato solo scompensi e scocciature. Come questa storia della quale ci stiamo occupando da domenica scorsa.