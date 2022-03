Torna finalmente al gol l’esterno della Fiorentina Nicolas Gonzalez, anche se non con la maglia viola. Nel tre a zero rifilato dall’Argentina al Venezuela, al 34′, il numero 22 gigliato ha raccolto un assist di Rodrigo De Paul sull’out di destra e col sinistro ha battuto l’estremo difensore venezuelano.

Ottantotto minuti in campo per Gonzalez con l’albiceleste, mentre non è sceso sul rettangolo di gioco Martinez Quarta.