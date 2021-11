Gonzalez sì, ma per quanti minuti? Dragowski la certezza. Per Pulgar non ci siamo

Nico Gonzalez è tornato. Sia pure in parte ma lo ha fatto durante il match contro il Milan. E sarà certamente disponibile nella trasferta che la Fiorentina farà sul campo di Empoli. Ma con che minutaggio? Pensiamo che Italiano possa farlo partire dall’inizio in questa circostanza, ma non crediamo che sia in grado di reggere per tutta la gara, visto il periodo di inattività passato quando era positivo al Covid.

La certezza questa volta si chiama Bart Dragowski. Il portiere polacco riprenderà il proprio posto tra i pali, dopo un mese e mezzo di assenza. L’ex Jagiellonia era fuori dal giorno di Fiorentina-Napoli, partita nel corso della quale si infortunò.

Molti dubbi ci sono sulla presenza, almeno tra i convocati, di Erick Pulgar, che anche ieri ha fatto lavoro differenziato.