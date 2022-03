Gonzalez: “Sono molto felice di essere a Firenze, mi sento come in Argentina. Vogliamo l’Europa, vincere la Coppa Italia sarebbe un sogno”

L’esterno d’attacco della Fiorentina Nico Gonzalez ha rilasciato una lunga intervista a bolavip.com in cui ha affrontato diversi temi. A cominciare dall’ambientamento in Italia: “Sono molto felice di essere a Firenze, è una cosa che ho sempre voluto. C’è un gruppo molto bello, ci divertiamo ogni giorno. In Germania per me è stato difficile, ma alla Fiorentina mi sento come in Argentina”.

Gonzalez dà poi un giudizio sulla sua avventura finora: “Sono ad un ottimo livello, anche se so che mi mancano i gol e mi dispiace. Ma stanno per arrivare, mi è successo anche durante il primo anno allo Stoccarda. Obiettivi? Ci siamo prefissati di arrivare in Europa: se poi avessimo la possibilità di entrare in Champions sarebbe una bella follia, ma lo vedremo col tempo. Dobbiamo continuare così, tenendo i piedi per terra”.

Chiosa finale sulla semifinale contro la Juventus: “Tutte le partite sono importanti, ma questa è speciale. Vogliamo vincere la Coppa Italia, sarebbe un sogno sia per noi giocatori che per Firenze. Mi sto preparando molto bene, voglio mostrare alle persone che possono fidarsi di me e dei miei compagni”.