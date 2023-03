“Gonzalez sta dimostrando di poter fare la differenza nella Fiorentina. Il Lecce nonostante gli ultimi risultati sta bene”

Questo pomeriggio l’ex attaccante del Lecce Pedro Pasculli, campione del mondo ’86 con l’Argentina, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare la sfida di domani tra la Fiorentina ed i giallorossi di Baroni. Questo un estratto delle sue parole:

“Nonostante quello che si potesse ipotizzare ad inizio stagione, è sotto gli occhi di tutti l’ottimo campionato che sta facendo la squadra di Baroni. Dispiace per le sconfitte nelle ultime tre partite, che hanno senza dubbio rallentato la corsa dei giallorossi, ma il lavoro che sta facendo il tecnico è qualcosa di incredibile. In pochi si sarebbero aspettati questa classifica a questo punto della stagione. Un giocatore da tenere sott’occhio del Lecce? Non so se domani sarà in campo dal primo minuto, ma Hjulmand è senza ombra di dubbio uno dei profili più interessanti della Serie A”.

Si è poi soffermato sulla squadra di Vincenzo Italiano: “Finalmente Nico Gonzalez sta rispecchiando il suo reale valore, dimostrando di poter fare la differenza in questa Fiorentina: un giocatore come lui è l’ideale per una squadra ambiziosa come i viola. E sono convinto che ancora non abbia mostrato tutto il suo potenziale, sono convinto infatti che abbia ancora ampi margini di miglioramento: anche se a soli 25 anni sarebbe strano il contrario. Probabilmente, chissà, a 28 anni avrà la possibilità di andar a vincere il mondiale che si è perso quest’anno per colpa dell’infortunio. Cabral? Il brasiliano secondo me è un giocatore normale, ci sono molti come lui, che però si è reso grande a suon di reti. E quando si parla di attaccanti sono quelle che determinano il giudizio finale”.