Gonzalez: “Sto crescendo e andrò a migliorare. Ora a Lecce per dimostrare che la gente può fidarsi di noi”

Tornato finalmente da titolare e a segno con due gol, Nico Gonzalez ha commentato così al media ufficiale della Fiorentina:

“Sono felice, un po’ stanco, però credo che con il passare delle partite e degli allenamenti starò sempre meglio. Oggi sono cresciuto, ho segnato due gol e torno a casa felice. La cosa più importante per me è vincere la partita, poi se segno meglio ma se lo fa qualcun altro sono contento per i compagni. Mancano due partite per dimostrare di essere all’altezza. Vediamo cosa succede. Lecce? Sarà una partita dura, stiamo già guardando come gioca, abbiamo 3-4 giorni per allenarci e preparare bene la partita e dimostrare alla gente che può continuare a fidarsi di noi”.