Gonzalez sulla via del rientro? L’argentino fa sperare i tifosi viola – FOTO

In queste ultime opache prestazioni della Fiorentina è apparsa evidente un’assenza importante in attacco. La squadra che non riesce a segnare come faceva l’anno scorso sta sicuramente patendo l’infortunio di Nico Gonzalez. L’esterno argentino, nemmeno convocato nelle ultime uscite, è un elemento imprescindibile della rosa di Italiano e la sua prolungata scomparsa dai radar si sta facendo sentire anche a livello dei risultati sul campo.

Il giocatore, che sta smaltendo una botta rimediata contro l’Empoli, è tornato però sul campo, come certifica lo stesso sui propri social. Ancora non in gruppo, ma almeno sulla sabbia per testare la tenuta della gamba dolente. Allora eccolo qui Nico che si prepara al ritorno in campo, ripartendo dalla sabbia:

Questo il link al video dal profilo Instagram di Gonzalez: https://instagram.com/stories/nicoigonzalez/2925870653096459693?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MDJmNzVkMjY=