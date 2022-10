Gonzalez, un investimento “di tutti” che deve ancora portare i frutti

“Quando si acquista un giocatore come Nico Gonzalez, è merito di un gruppo di persone”. Parola di Nicolas Burdisso, che da tempo aveva in testa il nome dell’attaccante argentino. Come riporta Calciomercato.com, lui l’ha proposto, Commisso e la società hanno fatto il resto: “Uno sforzo enorme” ha assicurato l’ex difensore in una recente invervista.

Uno sforzo, che al momento non sta pagando, visto i continui problemi fisici che l’esterno argentino si sta portando dietro da un po’ di tempo. La speranza, è che la tendenza, possa essere invertita al più presto.