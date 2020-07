Gonzalo a FN: “L’affetto dei tifosi è il miglior trofeo che abbia vinto. Lascio sempre la porta aperta ad un ritorno a Firenze”

Un rapporto che era e resterà per sempre speciale. E’ quello tra l’ex difensore della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, e la città di Firenze. Di questo ha parlato con lui Fiorentinanews.com.

Se dovesse convincere un calciatore ad andare alla Fiorentina, cosa gli direbbe? Perché scegliere Firenze?

“Bella domanda, la risposta è difficile, devi aver vissuto sulla tua pelle il calore della città, della Fiorentina. Se fai le cose per bene a Firenze la gente ti ama. L’affetto dei tifosi è il miglior trofeo che ho vinto alla Fiorentina”.

Qual è lo scenario ora che ha appeso gli scarpini al chiodo? È possibile un ritorno in Italia, un futuro in viola?

“Non lo so cosa mi riserverà il futuro. Qui in Argentina il San Lorenzo mi ha proposto di continuare a lavorare con loro, ma mi piacerebbe anche studiare per diventare allenatore. Vedremo, il futuro è imprevedibile, sicuramente lascio sempre aperta la porta a Firenze”.