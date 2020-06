Gonzalo: “Convinsi Borja Valero ad accettare la Fiorentina. Il Napoli provò a prendermi però a Firenze avevo tutto. E se la società avesse preso qualcuno sul mercato…”

A 36 anni l’ex difensore della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, ha detto basta con il calcio. Lo ha fatto da giocatore del San Lorenzo come era nei suoi desideri. Ma Firenze è stata una parte importante della sua carriera e in città ha trovato anche la sua compagna, Martina: “Dovevo andare via dal Villarreal perché eravamo retrocessi – racconta a Gianlucadimarzio.com – La situazione economica era difficile e io volevo cambiare. Poi però è arrivata la Fiorentina. Macia e Pradè volevano prendere sia me che Borja Valero. O tutti e due o nessuno. Borja non sapeva che fare: ‘Guarda che Firenze è bellissima’, gli dicevo per convincerlo. Alla fine disse di sì. A novembre vincemmo 3 a 1 a San Siro con il Milan. Eravamo quarti. Quando tornammo, la stazione era piena di tifosi. Da lì fu amore”.

In una stagione, quella 2015/16, la Fiorentina si trovò addirittura in testa: “Se ci abbiamo mai creduto allo Scudetto? La squadra era matura, dopo Natale però non siamo riusciti a conservare la stessa velocità. Siamo arrivati stanchi fisicamente, dato che giocavamo pure l’Europa League e che a scendere in campo erano sempre i soliti 14. La società lì doveva fare il salto. Forse era arrivato il momento di prendere qualcuno sul mercato”.

Gonzalo non ha mai pensato di lasciare Firenze, almeno fin quando è rimasto in Italia. Il Napoli aveva provato a prenderlo: “Mi offriva di più rispetto a quanto facesse la Fiorentina. Io però non avevo bisogno di soldi, a Firenze avevo famiglia e amici. Mi sentivo a casa, avevo anche la fascia”.