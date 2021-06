Gonzalo Rodriguez: “Borja Valero poteva dare ancora tanto alla Fiorentina. Pezzella? E’ fortissimo, ha solo avuto un’annata storta”

L’ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Borja Valero? Lo sapevo, avevo parlato con lui un mesetto fa e qualcosa mi aveva detto, ma fino all’ultimo speravo che non fosse la verità. Io credo che giocatori come lui, la cui forza è il cervello, non hanno bisogno del fisico. Poteva dare ancora molto alla Fiorentina e al calcio. Mi dispiace tanto, ma sono decisioni che dobbiamo rispettare”.

E poi ha aggiunto: “Italiano? Non lo conosco, ma spero che tutto vada per il meglio. I tifosi meritano una Fiorentina forte e che possa lottare per l’Europa. Pezzella? Da quello che ho letto sembra che se ne vada. Per me è un centrale fortissimo, non ha avuto un anno all’altezza delle aspettative, ma resta sempre un ottimo giocatore. Martinez Quarta? Io credo che quest’anno sarà diverso. Ha visto com’è il calcio italiano e come sono i suoi attaccanti. Nico Gonzalez? L’ho visto giocare, mi piace la sua duttilità”.