Gonzalo Rodriguez: “Martinez Quarta non ha guadagnato la fiducia di Scaloni. Capisco Gonzalez, Mondiale è sogno della vita. Rosa viola non sufficiente per sostenere impegno europeo”

Ex amatissimo difensore della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez a Radio Bruno ha parlato della squadra viola che tanto gli è rimasta nel cuore. Il calciatore argentino ha speso parole anche per il connazionale Gonzalez: “Mi metto nei panni di Nico Gonzalez: giocare il Mondiale è il sogno della vita per noi argentini. Nico sicuramente non stava bene, anche quando è andato in Qatar. Capisco che la gente ora è arrabbatia, ma i giocatori sono professionisti e focale con nazionale non si può spiegare. Io sono stato vicino ed un mese prima mi sono fatto male alla caviglia. Gonzalez sicuramente voleva spingere al massimo. Ora dovrà rientrare dall’infortunio e guadagnarsi l’affetto del tifo fiorentino”.

Prosegue Rodriguez: “Stupito dalla mancata convocazione di Martinez Quarta? A un Mondiale hai bisogno di un giocatore che sa fare tanti ruoli e per questo Scaloni ha scelto Foyth, versatile e capace di ricoprire anche il ruolo di centrocampista. Quarta non è riuscito a guadagnarsi il posto nella rosa. Sono venuti fuori molti centrali e il difensore viola non è riuscito a guadagnarsi la fiducia di Scaloni”.

Infine ha aggiunto: “Quando si gioca l’Europa è difficile per le squadre che non hanno tanti giocatori per fare cambi riuscire ad avere continuità. La Fiorentina secondo me ha 14-15 giocatori da poter alternare. I giocatori che ha non sono sufficienti, servono più cambi in vari ruoli. E’ inevitabile poi essere stanchi e non avere equilibrio. Credo che Jovic ora abbia trovato più fiducia, segnato reti. Ora la dirigenza viola guarderà quali giocatori le mancano per il prossimo mercato”.