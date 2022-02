Gonzalo Rodriguez: “Non mi aspettavo l’addio di Vlahovic a gennaio, ma i giocatori passano e la Fiorentina resta. Contro la Juventus…”

L’ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha parlato a Radio Bruno Toscana anche dell’addio di Vlahovic: “Non mi ha sorpreso, avendo fatto tanti gol è normale che i club migliori lo volessero. È strano che sia andato via a metà stagione in questo modo. È un giocatore forte, ma ne sono passati tanti qui, la Fiorentina è più importante dei singoli. Piatek e Cabral? Non è facile sostituire Vlahovic, ma spero che possano fare bene.”

E poi su Fiorentina–Juventus: “A Firenze parlano tutti di questa partita, i tifosi la vogliono vincere e te lo fanno capire. Per un giocatore è molto importante vedere la gente così motivata, aiuta ad entrare in campo con uno spirito diverso. Giocare contro una grande squadra e giocatori importanti ti stimola a voler vincere, serve ad avvicinare ancora di più la tifoseria.”

In particolare, su mercoledì sera: “La Fiorentina sta giocando bene, mentre la Juventus l’ho vista in difficoltà contro il Villarreal. Contro questa viola, al Franchi, con tutti i tifosi sugli spalti, non sarà assolutamente facile per i bianconeri”.