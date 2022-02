Gonzalo Rodriguez: “Questa Fiorentina ha un grande futuro davanti. Nico Gonzalez è il giocatore più completo, Martinez Quarta…”

L’ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Seguo la Fiorentina, vedo una squadra forte che forse pecca ancora un po’ in partite che poteva vincere e che invece ha perso beffardamente. E’ comunque una squadra con un grande futuro davanti, ci sono giocatori di esperienza. Speriamo di poter continuare a parlare d’Europa”.

Poi su Italiano ha aggiunto: “Lo conoscevo poco, ma avevo sentito parlare della sua idea di calcio. Sta facendo bene, non è facile trovare un allenatore che abbia un’identità così definita come lui. Spero possa continuare così, rendendo riconoscibile la sua Fiorentina. Somiglianze con la squadra di Montella? Non saprei, sicuramente si vede che in campo i giocatori si aiutano l’uno con l’altro e che sono affiatati”.

E infine sui singoli: “Martinez Quarta? Gli manca ancora un po’ di esperienza, ma è un giocatore giovane e potenzialmente importante per la Fiorentina. Ricordiamoci che gioca in Nazionale. Nico Gonzalez? E’ un calciatore importante sul fronte offensivo, uno dei più completi che ci sono in squadra. Difesa? La squadra pensa più ad attaccare che a difendere, penso all’atteggiamento di Odriozola e Biraghi che sono spesso in avanti. Biraghi capitano? Indossare la fascia non è facile, ma se il gruppo è affiatato vuol dire che lui sta facendo un buon lavoro. Non lo conosco così bene, ma l’importante è che dimostri cosa significa il suo ruolo sia in campo che fuori”.