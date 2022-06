Good bye London: Gollini non è più un giocatore del Tottenham

Dopo la mancata volontà di riscatto da parte di Antonio Conte, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Pierluigi Gollini non è più un giocatore del Tottenham. La società londinese, infatti, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto nei confronti del portiere di proprietà dell’Atalanta. Decisione in parte già presa con la scelta di non far scattare il diritto alle 20 gare disputate (appena la metà per lui in questa stagione).

Adesso quindi Gollini farà ritorno a Bergamo, ma solo momentaneamente. Il suo futuro sarà quasi sicuramente lontano dall’Atalanta, che non disdegnerebbe uno scambio (per Kouamè) proprio con la Fiorentina. La caccia al portiere viola è già iniziata e ora che Gollini ha chiuso il proprio contratto col Tottenham potrebbe prendere velocità.

We can confirm the departure of Pierluigi Gollini following the conclusion of his loan spell from Atalanta.

We wish Pierluigi and all the Academy players who are leaving us the very best for the future.

