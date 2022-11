Goodbye Commisso…ma non passerà tanto tempo prima di rivederlo in città

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, trascorrerà le festività natalizie in famiglia e seguirà a distanza tutte le vicende, e sono tante, che riguardano la società.

Il campionato si interromperà domenica prossima, ma sarà allora che inizierà un periodo importante sul fronte del mercato invernale. Ma dovranno anche proseguire i lavori al Viola Park e procederanno i contatti con il Comune per quanto riguarda il restyling dello stadio Franchi.

Ma l’impressione, si legge stamani su La Nazione, è che non passeranno troppi mesi prima di rivederlo in città. Anche perché tra gennaio e febbraio inizieranno le partite decisive in Italia ed in Europa. E Commisso vorrà stare accanto ad Italiano ed ai suoi giocatori.