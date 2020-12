Gori: “Prandelli è Firenze: farà bene. Lavoro per tornare alla Fiorentina”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina Gabriele Gori, attualmente in Serie B al Vicenza, ha rilasciato un’intervista a Radio Bruno dove ha raccontato i primi mesi della sua esperienza in serie cadetta, oltre che a commentare l’attuale situazione in casa viola. Queste le sue parole: “Sto molto bene. La situazione derivante dalla pandemia è delirante, ovviamente non solo qua a Vicenza ma in tutta Italia. Dobbiamo essere forti e riuscire a convivere con questa cosa per un po’, ma sono convinto che riusciremo a uscirne da vincitori. Finalmente quest’anno riesco ad avere continuità nel giocare, ed è una delle cose più importanti. Ultimamente abbiamo raccolto punti importanti per noi e per i nostri obiettivi: basti pensare ai due punti conquistati con le top della classe Empoli e Monza. Ho iniziato anche a fare gol, anche se ovviamene spero di migliorare sempre da questo punto di vista. Come mai la Fiorentina non ingrana? Sicuramente La Rosa a disposizione è di alto livello, sono convinto che col tempo riuscirà a migliorare il suo rendimento. Seguo sempre la Fiorentina, sicuramente si sbloccherà nonostante questo periodo così difficile: non saprei dire cosa non abbia funzionato nel lavoro di Iachini, ho fatto solo una settimana di ritiro con la prima squadra. Prandelli è Firenze, ha dimostrato di essere un allenatore molto preparato. Ricordo ancora quando ero bambino e andavo allo stadio, quella Fiorentina giocava un calcio magico. Spero vivamente che si possa riproporre quel tipo di calcio, e le qualità ci sono. Il mio futuro? Sto lavorando per tornare a Firenze. negli ultimi anno sono stato tanto in prestito per tornare a dare il mio apporto alla Fiorentina. Adesso voglio lavorare bene in B per tornare più forte di prima”.

