Gori: “Punto al titolo di capocannoniere di Serie B. Torres? Il suo tipo di gioco era simile al mio ed entrambi abbiamo i capelli biondi”

Il centravanti della Fiorentina, in prestito al Cosenza, Gabriele Gori, autore di cinque reti in dieci gare, ha parlato a Sky Sport dell’ottimo avvio della squadra calabrese nonostante sia stata costruita in fretta dopo il ripescaggio in Serie B: “Il direttore ha fatto un ottimo lavoro in due settimane dopo il ripescaggio e anche il mister sta facendo ottimamente la sua parte. In poco tempo ci siamo riusciti a conoscere e formare un bel gruppo e speriamo di continuare così e fare sempre meglio. Stiamo facendo un campionato straordinari, dobbiamo continuare su questa strada per conquistare il prima possibile la salvezza che è il nostro primo obiettivo.

Infine Gori ha concluso: “Lavoro per fare più gol possibile e se arrivasse il titolo di capocannoniere sarebbe bellissimo. Torres? Ho sempre trovato il suo tipo di gioco simile al mio e poi abbiamo entrambi i capelli biondi”.